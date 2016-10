Stellenabbau bei Banken: Warum sich der Schritt in die Selbstständigkeit lohnt

Ganz massiven Strukturveränderungen in der Bankenlandschaft führen in Mitarbeiterkreisen zu Debatten über eine mögliche berufliche Neuorientierung. Vor allem erfolgreiche Kräfte denken über verschiedene Formen der Selbstständigkeit nach. Gastbeitrag von Frank Frommholz, Finanzberatung Frommholz

Auch wenn die aktuelle Entlassungsrunde den Einzelnen vielleicht nicht betroffen hat, droht die nächste Rationalisierungsmaßnahme aber doch fast unweigerlich. Daher ist proaktives Handeln ratsam. Aus eigener Erfahrung kann ich Überlegungen hin zu einer Selbstständigkeit nur unterstützen.

Entlassungswelle bei Bankern

Die Commerzbank streicht 9.600 Arbeitsplätze, die Deutsche Bank 9.000 und weitere 10.000 sind dort gerüchteweise gefährdet. Diese lapidaren Meldungen führen zu dramatischen Folgen für viele Familien. Gerade Mitarbeiter jenseits der 50, haben kaum noch Chancen am Arbeitsmarkt – dabei sind ihre Berufserfahrungen doch äußerst wertvoll.

Innerhalb der eigenen Branche ist eine Neueinstellung fast unmöglich, Fintechs sind für diesen Kreis keine wirkliche Alternative und auch in anderen Bereichen wird das Alter eher als Problem, denn als Chance gesehen. Da hilft auch der zum Abschied in aller Regel gezahlte größere Geldbetrag nur bedingt.

Alternative Selbstständigkeit?

Banker sind es gewöhnt, in klaren, eher starren, aber sehr verlässlichen Strukturen zu arbeiten. Der nächst Karriereschritt und die kommende Gehaltserhöhung sind im Denken irgendwie schon fest eingeplant. Und dann der Schock: Der Bankenstrukturwandel schlägt zu. Viele Wege sind danach objektiv wenig erfolgversprechend, andere möchte man sich nicht mehr antun und Gedanken über die Selbstständigkeit wirkt wie ein Kulturschock. So ging es mir auch. Das liegt vor allem an dem mangelnden Informationsstand der Noch-Banker.

Im Internet gibt es zwischenzeitlich viele Möglichkeiten, sich auf eine Selbstständigkeit vorzubereiten. Neben den einschlägigen Existenzgründungsportalen, auf denen eher allgemein der Weg beschrieben wird, gibt es seit einiger Zeit speziell auf die Bedürfnisse wechselwilliger Banker abgestimmte Seiten. Beispielhaft sei hier der entscheidungsfördernde Unternehmer- und Einkommenscheck speziell für Banker genannt. Der kann anonym und kostenfrei genutzt werden.

