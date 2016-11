Blau direkt kooperiert mit Insurtech MyLucy

Der Maklerpool Blau direkt unterstützt künftig das Insurtech MyLucy. Der Lübecker Maklerpool wickelt über einen Backoffice-Service das gesamte Versicherungsgeschäfts des schweizer Start-ups ab.

Die App “MyLucy” ist seit dem 15. November in Deutschand und Österreich erhältlich und bietet neben dem digitalen Versicherungsordner mit Vertragsverwaltung auch Tarifvergleiche, Versicherungsabschluss und Schadenmeldung via Smartphone an. Demnächst soll die App auch in der Schweiz erhältlich sein. Bis zu 50 Millionen Euro Risiko-Kapital wollen die Macher des Insurtechs eigenen Angaben zufolge in den ersten drei Jahren einsetzen, um “den Markt aufzumischen”.

Blau direkt übernimmt Abwicklung für MyLucy

“Wir konzentrieren uns im Management auf die originäre Idee dem Kunden mit Hilfe von MyLucy erstklassigen Service zu bieten”, erklärt Patrick Ziegler, Verwaltungspräsident von Mylucy. “Wir versuchen dabei aber nicht gleichzeitig die gesamte Branche neu zu erfinden. Wo es bereits erstklassige Prozesse gibt, setzen wir diese ein und verkürzen den Weg zur Wertschöpfung.”

MyLucy überträgt die gesamte Abwicklung des Versicherungsgeschäfts auf den Maklerpool Blau direkt. “Statt das Management zwei Jahre lang mit Anbindungen und Konditionenverhandlungen zu beschäftigen, kann sich MyLucy nun sofort damit beschäftigen, Kunden zu gewinnen”, komentiert Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau direkt. “MyLucy braucht keinen Innendienst einzustellen und keine Verwaltungssysteme entwickeln. Das spart Kosten und vor allem Zeit.” (jb)

Foto: Shutterstock