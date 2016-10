DKM 2016: DMA präsentiert neues Bildungsprogramm und Kongress

Die Deutsche Makler Akademie (DMA) wird im Rahmen der DKM ihr Bildungsprogramm für das Jahr 2017 vorstellen. Das Programm wartet laut DMA mit zahlreichen neuen Seminarthemen auf. Zudem richtet der Bildungsdienstleister einen DKM-Kongress zur Generationenberatung aus.

Wie die DMA mitteilt, wird sie das neue Bildungsprogramm auf der DKM in der kommenden Woche präsentieren. Zu den neu aufgenommenen Themenbereichen für 2017 zählt unter anderem die Arbeitskraftabsicherung. Am Ende des Lehrgangs “Berater/in Arbeitskraftabsicherung (IHK)” erhalten Teilnehmer ein IHK-Zertifikat.

Neue Seminare und DKM-Kongress

Auch das Thema Honorarberatung wurde ins Programm der DMA aufgenommen. Neu sind demnach auch qualifizierte Weiterbildungen zum Digitalen Berater. Einsteiger und Fortgeschrittene sollen dabei zu Vertriebsprofis im Internet geschult werden, um Chancen in den sozialen Medien und mit einer professionellen Homepage praktisch nutzen zu können.

Ein Highlight des Bildungsangebots soll der Fachbereich Generationenberatung sein, zu dem die DMA auch einen Fachkongress auf der DKM ausrichtet. Der Konngress findet am 26. Oktober in Raum 7, Halle 5 statt. Laut DMA werden hochkarätige Redner über Themen wie “Erben & Schenken”, “Vorsorgeberatung im demografischen Wandel” und “Die Immobilie in der Generationenberatung” referieren. Durch die Teilnahme am Kongresses können Weiterbildungspunkte der Initiative “gut beraten” gesammelt werden. (jb)

