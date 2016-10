Fondsnet gründet IT-Tochterunternehmen

Wie der Erftstadter Maklerpool Fondsnet mitteilt, gliedert seinen Geschäftsbereich IT in eine rechtlich eigenständige Gesellschaft aus. Damit reagiere das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach spezialisierten Infrastrukturlösungen.

Unter der Marke “foo” – ein in der IT-Welt einschlägiger Begriff – soll die Fondsnet-Tochter künftig verstärkt auch professionellen Marktteilnehmern maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen und Softwarelösungen bieten. Zum Kundenkreis zählen laut Fondsnet große Maklereinheiten, Pools und Vermögensverwalter, aber auch Banken, Versicherer und andere Spezialdienstleister.

“Inzwischen sind wir für eine ganze Reihe Banken, Versicherer aber auch Belegschaftsmakler, große Konzerne und Fintechs ein bewährter Projekt- und Servicepartner”, erläutert Fondsnet-Geschäftsführer Georg Kornmayer. Mit der Ausgliederung der IT in eine eigenständige Gesellschaft reagiere man auf diese Entwicklung.

Keine Änderungen für Fondsnet-Partner

“Die Marke foo bietet neue Möglichkeiten, uns noch stärker als spezialisierter IT-Dienstleister im Markt zu positionieren”, sagt Benjamin Schulz, Vorstand von foo und in dieser Funktion zuständig für die gesamte technische Entwicklung. Für die mehr als 10.000 angeschlossenen Partner von Fondsnet und dem Haftungsdach BN & Partners ändere sich durch die Gründung von foo in der täglichen Praxis nichts.

“Alle Geschäftspartner und Kunden werden auch in Zukunft von unserer bewährten IT-Unterstützung und von Neuentwicklungen profitieren. Ebenso bleiben die gewohnten Ansprechpartner selbstverständlich erhalten”, sagt Marion Pohl, die als Vorstand neben Benjamin Schulz künftig die kaufmännischen Aufgaben bei foo verantwortet.

“Die Gründung von foo eröffnet uns neue und bessere Möglichkeiten, die gesamte Fondsnet-Gruppe in einem sich ständig ändernden Marktumfeld auf Erfolgskurs zu halten”, sagt Georg Kornmayer. “Indem wir unser Dienstleistungs- und Ertragsspektrum stärker diversifizieren und gleichzeitig weiter ausbauen, bieten wir unseren Partnern in Zukunft nicht nur mehr Unterstützung, sondern auch ein Mehr an Stabilität.” (jb)

Foto: Fondsnet