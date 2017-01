BCA: Wüstenbecker verkauft Aktien

Wie der Oberurseler Maklerpool BCA mitteilt, veräußern Unternehmensgründer Jens Wüstenbecker und die Wüstenbecker GmbH & Co. KG ihre Aktien an der BCA AG. Vorübergehend übernimmt demnach die BBG aus Bayreuth das gesamte Aktienpaket. Mittelfristig soll es an weitere Unternehmen aus der Versicherungs- und Investmentbranche veräußert werden.

Laut BCA begründet Wüstenbecker den Verkauf mit der “Konzentration auf sein Engagement bei der IWM Software AG”. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Eine Kapitalerhöhung war demnach mit der Transaktion nicht verbunden.

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) und das Bundeskartellamt müssen der Transaktion noch zugestimmen.

Weiterverkauf des Aktienpakets

Die BBG GmbH hält nun 46,54 Prozent am Aktienkapital des Unternehmens, den Rest halten im Wesentlichen fünf Versicherer mit jeweils zehn Prozent abzüglich einer Aktie.

Das Aktienpaket der BBG wird laut BCA mittelfristig an weitere Unternehmen aus der Versicherungs- und Investmentbranche weiterzuveräußert. Erste Gespräche hierzu laufen demnach bereits.

Jens Wüstenbecker bleibe dem Maklerpool freundschaftlich verbunden. Dieser dankt dem Unternehmensgründer dafür, “mit dieser Transaktion den Weg für eine zielgerichtete Weiterentwicklung in Unabhängigkeit frei gemacht zu haben”. (jb)

