Defino beruft Kuratorium

Das Heidelberger Defino Institut für Finanznorm wird zum Mai von namhaften Vertretern aus Finanzwissenschaft und -wirtschaft unterstützt. Mit dem neu geschaffenen Kuratorium will Defino seinen Anspruch unterstreichen, im Sinne von Qualitätssicherung und Verbraucherschutz und zum Nutzen der Finanzbranche zu agieren.

Defino hat zum Mai 2017 Vertreter aus Finanzwissenschaft und -wirtschaft in ein Kuratorium berufen, das das Institut in seiner Arbeit unterstützen soll. Aus der Wissenschaft konnten Prof. Dr. Hermann Weinmann vom Finance-Institut der Hochschule Ludwigshafen sowie Dr. Ute Lohse vom Institut für Versicherungsbetriebslehre der Leibniz Universität Hannover gewonnen werden.

Vertreter aus Wissenschaft und Praxis

Aus dem Bankenbereich werden Dr. Raimund Blache, Managing Director bei der Deutschen Bank, und Holger Zitter, Vorstand der Volksbank Emmerich-Rees, zum Kuratorium zählen. Aus der Versicherungsbranche kommen die Vertriebsvorstände Frank Kettnaker, Alte Leipziger – Hallesche Konzern, sowie Lars Georg Volkmann von der Vereinigten Postversicherung VPV ins Gremium.

Die Perspektive von Maklerpools und Vertrieben wird durch Dr. Bernward Maasjost Geschäftsführer des Maklerpools PMA, Formaxx-Vorstand Thomas Scholl undMayflower-Vorstand Christoph Fink in das Kuratorium einbringen. Zudem zählen IT-Experte Christian Michel, Geschäftsführer des Softwarehauses Insinno, und Dr. Herbert Walter vom Bewertungsportal WhoFinance zum Gremium. Auch Pflegeexperte Gerhard Schuhmacher hat demnach seine Mitwirkung zugesagt.

Defino: “Noch viele sinnvolle Standards setzen”

“In aller Regel wissen wir als Branchenexperten am besten, wo sinnvoller Standardisierungsbedarf besteht”, kommentiert Dr. Bernhard Termühlen, Mehrheitsgesellschafter des Heidelberger Defino Instituts und Gründungsvorsitzender des Kuratoriums. Mit Unterstützung des breit aufgestellten Gremiums will das Defino Institut auch in Zukunft für die Finanzbranche Prozesse rund um die Finanzberatung standardisieren.

“Wir definieren unsere Aufgabe unter anderem darin, noch viele sinnvolle Standards zu setzen. Das überaus fachkompetente Kuratorium soll bei der Wahl der zu bearbeitenden Themen die richtigen Prioritäten setzen”, erläutert Termühlen. Das Kuratorium werde seine Arbeit im Mai 2017 aufnehmen. (jb)

Foto: Shutterstock