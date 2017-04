“Die Einstiegsmöglichkeiten bei MLP sind vielfältig”

“Gerade der Beraterberuf passt sehr gut zu den besonderen Anforderungen von Frauen”, meint Nancy Diesterweg, Referentin Women in Finance bei MLP. Mit Cash. hat sie über die Strategien des Wieslocher Finanzdienstleisters bei der Rekrutierung weiblicher Berater gesprochen.

Cash.Online: Wie hoch ist momentan der Frauenanteil bei MLP?

Diesterweg: MLP hat in den vergangenen Jahren konsequent daran gearbeitet, den Frauenanteil zu erhöhen. Die Frauenquote in der MLP-Zentrale in Wiesloch liegt bei knapp 64 Prozent.

Mit vielfältigen Maßnahmen, welche die Bedürfnisse von Frauen im Fokus haben, konnten wir darüber hinaus den Anteil der weiblichen Junioren, die als Beraterinnen einsteigen, in den letzten Jahrgängen kontinuierlich steigern. Aktuell sind rund ein Drittel der Junioren weiblich.

Warum sind Frauen im Vertrieb immer noch in der Minderheit?

Die Finanzbranche gilt leider immer noch als “Männerdomäne”. Insbesondere das Festhalten an traditionellen Rollenbildern oder Vorurteile gegenüber einer fehlenden Work-Life-Balance beziehungsweise Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind die größten Hindernisse.

Gerade der Beraterberuf passt jedoch sehr gut zu den besonderen Anforderungen von Frauen – bei MLP haben wir dies früh erkannt und entsprechende Angebote geschaffen.

Seite zwei: “Bedürfnisse von Frauen in der Arbeitswelt erkennen“