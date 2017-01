Fondskonzept baut Fondsbestand aus

Die Bundesbank will den neuen digitalen Spielern in der Finanzwelt, den Fintechs, stärker auf die Finger schauen. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnt davor, Firmen mit einer “laxen Regulierung” anzulocken. Die Bundesbank will einen Kriterienkatalog für die regularische Behandlung von Fintechs entwickeln.