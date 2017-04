Langfristige Kundenbeziehung: So kann sie gelingen

Kunden zu halten oder zurückzugewinnen, eine langfristige Kundenbeziehung anzustreben, ist wesentlich weniger zeitintensiv als sich um Neuabschlüsse zu bemühen. Der hohe Qualitätsanspruch des Kunden 3.0 verändert die Welt des Verkäufers allerdings fundamental.



Gastbeitrag von Andreas Buhr, Vertriebsexperte

Durch die Angebotsvielfalt auf dem Markt ist eine deutlich abnehmende Kundenloyalität zu beobachten.

Langfristige Kundenbeziehung im Fokus

Kunden zu halten oder zurückzugewinnen, eine langfristige Kundenbeziehung anzustreben, wird immer wichtiger. Diese Disziplin ist im Verkauf zugleich die am wenigsten aufwendige.

Wenn wir hier den Faktor eins zugrunde legen, so wäre die Neukundengewinnung mit Faktor sieben erheblich anspruchsvoller. Up-/Cross-Selling, oder auch Spartendurchdringung ist im Vertrieb eine ständige Disziplin.

In Kontakt bleiben

Nach dem Abschluss mit Ihrem Kunden bleiben Sie in Kontakt. Gehen Sie eine professionelle Beziehung mit ihm ein. Nutzen Sie hierfür auch die sozialen Netzwerke.

Verschicken Sie zum Beispiel für den Kunden relevante Infos per SMS, Whatsapp oder per Mail, verweisen Sie auf die Facebook-Seite Ihres Unternehmens, verlinken Sie im Newsletter zu Ihren aktuellen Angeboten auf Xing, und machen Sie in klassischen Medien (Kundenmagazin, Flyer, etc.) Ihren Kunden auf Ihre Social-Media-Aktionen und -Aktivitäten aufmerksam.

Die Welt ist hybrid geworden!

Für eine ganz persönliche Ansprache stehen Ihnen zudem Skype, Zoom oder Facetime-Calls zur Verfügung. Die Welt ist hybrid geworden! Nur wenn Sie mit Ihrem Kunden im Gespräch bleiben, können Sie ihm auch bei seinen nächsten Käufen beziehungsweise Dienstleistungswünschen behilflich sein.

