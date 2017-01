MLP verlängert Vertrag von Schroeder-Wildberg

Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters MLP hat den bis 31. Dezember 2017 laufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Uwe Schroeder-Wildberg (51) um fünf Jahre bis Ende 2022 verlängert. Das teilte das Wieslocher Unternehmen mit.



Uwe Schroeder-Wildberg wird seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der MLP AG weitere fünf Jahre innehaben. Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters hat den bis Ende 2017 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Seit 2003 bei MLP

Schroeder-Wildberg ist seit seit 2004 Vorstandsvorsitzender der MLP. Anfang 2003 kam er als Finanzvorstand zum Wieslocher Unternehmen. Zuvor war er ab 2002 Finanzvorstand von Cortalconsors in Paris. Seit 1999 war er zunächst als Managing Director und ab 2001 als Finanzvorstand bei Consors in Nürnberg tätig.

Seine berufliche Laufbahn startete er 1995 im Bereich Treasury bei der Südzucker AG in Mannheim. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen. (jb)

Foto: MLP