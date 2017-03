Quirin Privatbank profitiert von starkem Privatkundengeschäft

Mit dem neu aufgelegten Invest in Heads Fund – Global Equity kombinieren die IFM Independent Fund Management AG und der Asset Manager Greiff Capital Management AG einen Value-Investing-Ansatz mit einer von der Invest in Heads GmbH & Co. KG ursprünglich für Headhunter entwickelten Persönlichkeitsanalyse des Top-Managements in den Zielunternehmen.