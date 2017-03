Robo-Advisor Vaamo startet Fintech-Lösung für Berater

Der Frankfurter Robo-Advisor Vamoo hat in Kooperation mit der Göttinger Plattform für Honorarberatung Honorarkonzept eine Fintech-Lösung für Finanzberater entwickelt. Die Offerte soll es Beratern ermöglichen, ihre Leistungen ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten um ein digitales Angebot für Endkunden zu erweitern.

Vaamo will Finanzberatern ermöglichen, eine digitale Geldanlagelösung in ihre Arbeit zu integrieren. So soll eine Verbindung zwischen digitaler Lösung und persönlicher Finanzberatung durch den Berater geschaffen werden.

Der Berater soll dadurch nicht nur einem veränderten Kundenverhalten gerecht werden, sondern seinen Aufwand in der Betreuung seiner Kunden oder bestimmter Kundensegmente verringern. Die Fintech-Lösung wurde von in enger Zusammenarbeit mit Honorarkonzept und deren angeschlossenen Beratern entwickelt und getestet.

Zugang für Endkunden über ihren Berater

Laut Vaamo lässt sie sich denkbar einfach implementieren, da keine technische Integration notwendig sei. Auch die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die digitale Anlagelösung erfolgt demnach durch Vaamo.

Zugang zu der eigens für Berater entwickelten Plattform sollen Kunden über ihren Finanzberater erhalten. Über die Plattform können diese dann ein Anlageprodukt auswählen, Sparpläne einrichten und verwalten, sowie die Entwicklung ihrer Anlagen verfolgen.

Seite zwei: Digitales Angebot ohne zusätzliche Kosten