Baukredite: Digitale Förderzusage bei der L-Bank

Gemeinsam mit der DZ Bank und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) startet die L-Bank die digitale Förderzusage für ihre Wohnungsbaukredite.

Mit der Anbindung an die KfW-Fördermittelplattform “Bankdurchleitung Online 2.0 (BDO)” können die Banken und Sparkassen in Baden-Württemberg während des Beratungsgesprächs für wohnwirtschaftliche Produkte der L-Bank eine Förderzusage per Knopfdruck erteilen. Die L-Bank ermöglicht nun als deutschlandweit erstes Landesförderinstitut den Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe den Zugang zu einer onlinebasierten Sofortzusage für ihre Förderkredite. Für die bundesweit verfügbaren wohnwirtschaftlichen KfW-Produkte ist die digitale Förderzusage bereits Standard.

Verkürzter Weg zum Baukredit

Der neue Service verkürzt den Weg für Privatpersonen zu einem geförderten Wohnungsbaukredit. Das ist eine Vereinfachung für die Kunden der 52 Sparkassen sowie der 206 Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Der Bankberater vor Ort kann in einem durchgängig internetgestützten Verfahren noch während des Kundengesprächs einen Kredit bei der L-Bank beantragen und erhält unmittelbar eine Förderentscheidung.

Hausbank muss weiterhin das Kreditrisiko tragen

Dazu werden die Daten von der Hausbank online über die KfW-Fördermittelplattform an die L-Bank übermittelt und automatisiert geprüft und entschieden. Für Bauherren oder Immobilienkäufer in Baden-Württemberg reduziert sich die Wartezeit bis zur Förderzusage von bislang zwei bis drei Bankarbeitstagen auf wenige Minuten. Die Sofortzusage sorgt so für eine frühere Planungssicherheit. Genutzt werden kann die digitale Förderzusage für die wohnwirtschaftlichen Förderprogramme "Wohnen mit Kind" und "Wohnen mit Zukunft: Erneuerbare Energien" der L-Bank. Voraussetzung für den Abschluss des Förderkredits bleibt jedoch, dass die Hausbank als Vertragspartner des Kunden bereit ist, das Kreditrisiko zu übernehmen.

