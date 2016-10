Exporo startet Fundingphase für Wohnprojekt in Hamburg

Für das Wohnprojekt „Heidewinkel“ in Hamburg Farmsen-Berne hat Exporo die Fundingphase gestartet. Investoren finanzieren neun Wohneinheiten im Nordosten der Stadt.

Exporo, startet die Fundingphase für das Wohnprojekt “Heidewinkel” im Nordosten der Hansestadt Hamburg. Investoren können 375.000 Euro zur Projektentwicklung in Hamburg Farmsen-Berne beitragen und erhalten nach Angaben der Crowdinvesting-Plattform sechs Prozent per annum Verzinsung. Die Laufzeit liege bei lediglich 1,5 Jahren.

Das Unternehmen plant neun Wohneinheiten zwischen 93 und 172 Quadratmeter. Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus wird über tausend Quadratmeter Wohnfläche verfügen.

“Mit dem Projekt Heidewinkel können Investoren am Hamburger Wohnungsmarkt partizipieren. Gerade Familien zieht es immer mehr in den grünen Stadtteil Farmsen-Berne, der einen idealen Mix zwischen Großstadt und Leben im Grünen ermöglicht”, so Julian Oertzen, Vorstand der Exporo AG. (kl)

Foto: Exporo