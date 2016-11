GdW und Immowelt kooperieren

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und die Immowelt Group wollen gemeinsam neue Services für die Online-Vermarktung von Wohnimmobilien entwickeln und realisieren.

“Unsere große Gemeinsamkeit mit Immowelt ist der Fokus auf die Profis der Branche. Gemeinsam entwickeln wir in Zukunft neue, speziell auf unsere Mitglieder zugeschnittene Produkte”, so GdW-Präsident Axel Gedaschko.

“Know-how, um Produkte auf die Anforderungen zuzuschneiden”

“Die Kooperation mit dem GdW hat für uns eine enorme Bedeutung. Als größter deutscher Branchenverband ist der GdW Heimat vieler unserer Kunden”, so Immowelt-CEO Carsten Schlabritz. “Wir haben die Erfahrung, das Gespür und das Know-how, um unsere Produkte auf die Anforderungen der GdW-Mitglieder zuzuschneiden.” Mit DUO, dem gemeinsamen Vermarktungspaket der Immobilienportale immowelt.de und immonet.de, habe die Immowelt Group den ersten großen Coup gelandet. “Wir haben den Nerv der Wohn-Profis getroffen und werden uns auch weiter an den Anforderungen der professionellen Wohnungsvermittler orientieren.” DUO bietet die Möglichkeit, auf zwei der größten Immobilienportale gleichzeitig vertreten zu sein. “Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder bei den DUO-Partnerschaften von besonderen Konditionen profitieren werden”, so GdW-Präsident Axel Gedaschko. (fm)

Foto: Immowelt