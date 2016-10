“Gehobenen Wohnraum schaffen”

Lange Jahre agierte die SDI Vertriebs GmbH als Vertriebskoordinator für Immobilienprojekte Dritter, seit einiger Zeit ist Gründer Gerhard Tausch wieder in das Bauträgergeschäft eingestiegen. Cash. sprach mit Tausch und Christoph Ludwig, Geschäftsführer der SGI Entwicklung, über die aktuelle Strategie.

Wie kam es zu der Entscheidung, selbst als Bauträger tätig zu werden?

Ludwig: Wir standen im Jahr 2014 wieder vor der Frage, ob wir weiter für Drittunternehmen Vertriebskoordination und Projektentwicklung machen oder ob wir eine eigene Bauträgertätigkeit aufnehmen und eigene Projekte realisieren. Daher haben wir die SGI, die Süddeutsche Gesellschaft für Immobilienentwicklung, gegründet. Damit bieten wir den Vertriebspartnern, aber natürlich auch den Endkunden alles aus einer Hand an. Wir haben die Vertriebskoordination, die Entwicklung und auch die Erstellung selbst im Unternehmen.

Tausch: Die SGI ist eine reine Bauträgergesellschaft, unter der wiederum die jeweiligen eigenen Bauprojektgesellschaften für jedes Objekt angegliedert sind.

Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Standorte oder Regionen?

Ludwig: In erster Linie gehen wir als Projektentwickler dahin, wo wir ein interessantes Sanierungsobjekt finden. Allerdings haben wir uns in den vergangenen Jahren vorrangig auf den Südwesten Deutschlands konzentriert, wo unser Unternehmenssitz ist. Entscheidend ist neben einem attraktiven Objekt jedoch auch, wie der Wohnungsbedarf an dem jeweiligen Standort aussieht.

Tausch: Wir waren in der Vergangenheit auch in Berlin und Leipzig tätig, haben uns aber mittlerweile dafür entschieden, im Südwesten unsere Kompetenz möglichst regional zu bündeln.

Ludwig: Man muss natürlich auch eines bedenken: An den großen Standorten, wo viel saniert wird wie Berlin, Leipzig oder Dresden gibt es zwar einen großen Markt, aber auch viele Mitbewerber. Bei unseren aktuellen Projekten, dem “Schlosscarrée Hepberg” in Ingolstadt und der “Rodensteinschule” in Bensheim an der Bergstraße haben wir dagegen ein Alleinstellungsmerkmal. Die Qualitätsstufen bei uns sind klar definiert, wir möchten gehobenen Wohnraum schaffen. An Standorten, an denen kein extremer Wettbewerb herrscht, ist dies besser umzusetzen.

