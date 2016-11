JLL: Christian Lanfer wird Team Leader Office Investment in Frankfurt

Christian Lanfer (42) übernimmt zum 1. Januar 2017 die Funktion des Team Leader Office Investment bei Jones Lang LaSalle Frankfurt.

Lanfer ist seit 2004 für JLL tätig. Er arbeitete zunächst in Düsseldorf und Frankfurt im Bereich Tenant Representation und nahm 2011 die Funktion des Team Leader Office Leasing Frankfurt ein.

Markus Kullmann (33) wird ebenfalls zum Jahresbeginn, neuer Team Leader Office Leasing JLL Frankfurt. Kullmann ist seit 2007 im Bereich Office Leasing Frankfurt für JLL tätig.

„Wir freuen uns, die Bereiche Office Investment und Office Leasing in Frankfurt mit zwei äußerst erfahrenen und langjährigen Kollegen intern neu besetzen zu können. Wir sind sehr zuversichtlich, unsere führende Position auf einem der wichtigsten deutschen Büromärkte in der neuen Personalkonstellation künftig weiter ausbauen zu können“, sagt Timo Tschammler, Member of the Management Board JLL Germany. (bk)

Foto: Jones Lang LaSalle