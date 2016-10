JLL und Agiplan kooperieren

JLL und Agiplan, ein Beratungs- und Planungsunternehmen für die Industrie und den öffentlichen Sektor, haben eine Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Projekte im Industrie- und Logistikimmobiliensektor gemeinsam durchzuführen.

Zusammenarbeit im Supply-Chain Management

Das betrifft nach Aussagen von JLL die Ausweisung und Planung von Gewerbegebieten, die Standortsuche für Unternehmen, die Layout- und Bauplanung genauso wie die Supply Chain-Beratung.

“Das Supply Chain-Management in Industrie, Handel und Logistik sieht sich großen Herausforderungen ausgesetzt. Big Data, Automatisierung, Virtuelle Realitäten, autonomes Fahren, Crowd Logistics werden verstärkt Auswirkungen auf Standortplanung, Logistiknetzwerke und Intralogistik haben”, so Frank Weber, bei JLL Head of Industrial Agency Germany.

“Agiplan und JLL arbeiten seit vielen Jahren für Kunden aus Industrie, Handel und Logistik an passenden Supply Chain-Lösung – wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten”, ergänzt Weber. (kl)

Foto: Shutterstock