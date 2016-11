JLL: Ingo Seidner neuer EMEA Head of Compliance & Integrity Management

Dr. Ingo Seidner ist neuer EMEA Head of Compliance & Integrity Management bei Jones Lang LaSalle Germany & Switzerland. Seine Nachfolge in der bisherigen Position tritt Antonios Kotsis an.

Dr. Ingo Seidner, bisher Head of Legal & Compliance JLL Germany & Switzerland, ist zum EMEA Head of Compliance & Integrity Management berufen worden.

In der neu geschaffenen Position koordiniert Seidler nach Aussage von JLL seit Oktober bereits bestehende Compliance-Standards für die ganze Region, entwickelt diese fort und setzt sie in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ländern um.

Ziel internationale Einheitlichkeit

Ziel sei, durch den Austausch von Erfahrungen eine internationale Einheitlichkeit und Verbindlichkeit zu erreichen. Neben seiner neuen Rolle bleibe Seidner als Head of Legal auch für den deutschsprachigen Raum verantwortlich.

Derweil werde Antonios Kotsis (36), Volljurist und seit 2009 als Anwalt zugelassen, mit Wirkung zum 1. November 2016 neuer Team Leader Legal Germany bei JLL.

Kotsis ist seit März 2012 in der Rechtsabteilung des Beratungsunternehmens. Sein Team ist in der Frankfurter Zentrale des Unternehmens angesiedelt und betreut von dort aus bundesweit neun Niederlassungen und drei Repräsentanzen. (bk)

Foto: JLL