LBS ernennt neuen Vorstand

Das Insurtech massUp will künftig mit Vertrieben und Produktanbietern aus der Branche auch eigene, innovative Produktkonzepte entwickeln. Zudem sollen Kunden noch mehr als bisher in der Umsetzung und Verwaltung der Spezialthemen unterstützt werden. Die neuen Angebote werden im Rahmen der DKM in der kommenden Woche gestartet.