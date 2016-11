Mietrenditen-Ranking – die Top fünf Deutschlands

Die Mietrendite in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent gesunken. Die höchsten Renditen lassen sich dabei im Osten der Republik erwirtschaften. Dies bestätigt eine alte Maklerregel, wonach die höchsten Renditen mit dem höchsten Risiko verbunden sind.

Beim Blick auf die Mietrenditen der 40 Standorte des großen Cash.-Städterankings zeigt sich, dass die höchsten momentanen Werte an eher wachstumsschwachen Standorten zu erzielen sind.

Chemnitz mit höchster Mietrendite

So weist Chemnitz mit 5,7 Prozent die höchste Mietrendite auf. Dies bestätigt eine alte Maklerregel, wonach die höchsten Renditen auch mit dem höchsten Risiko verbunden sind. Sie sind in der Regel an Standorten mit niedrigem Kaufpreisniveau zu erzielen. Dies verspricht hohe Erträge, sofern problemlos vermietet werden kann, aber oft sind diese Märkte auch sehr unsicher.

Kaufpreissteigerungen in Metropolen

In den Metropolen mit ihren dynamischen Immobilienmärkten sind die Mietrenditen aufgrund der weiter gestiegenen Immobilienpreise dagegen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Grund dafür sind die Kaufpreissteigerungen an vielen Standorten, die nicht in gleichem Maße durch einen Anstieg der Mieten kompensiert werden.

In München sind in guten Lagen im Schnitt 2,7 Prozent zu erzielen, in Hamburg 3,2 Prozent. Berlin und Köln kommen auf 3,3 und 3,1 Prozent, Düsseldorf und Stuttgart liegen bei 3,4 und 3,3 Prozent.

Auch kleinere Städte weisen niedrige Renditen auf. In Regensburg erzielten Investoren im Analysezeitraum in bevorzugten Lagen lediglich 2,7 Prozent. (bk)

Foto: Shutterstock