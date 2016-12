Modulare Bauweise erstmals in Serie

Vonovia stellt das erste seriell gebaute Punkthaus fertig. In Bochum wurde ein dreigeschossiges Wohngebäude aus standardisierten Elementen errichtet. Durch die modulare Bauweise konnte die Bauzeit auf drei Monate verkürzt werden.

Vonovia schafft in Bochum neuen bezahlbaren Wohnraum. Das Unternehmen hat im Stadtteil Bochum Hofstede das nach eigenen Angaben erste seriell gebaute Wohnhaus in modularer Bauweise errichtet. In einer Bauzeit von drei Monaten entstanden vierzehn schlüsselfertige Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern, von 44 bis 88 Quadratmetern. Fünf der Wohnungen sind barrierearm und eine rollstuhlgerecht.

“Ich freue mich, dass Vonovia mit diesem innovativen Pilotprojekt hier in Bochum gestartet ist. Das Angebot an bezahlbaren Wohnungen auszubauen, gerade auch für Familien, ist ein wichtiges Thema für die Stadt, das wir unterstützen”, sagte Thomas Eiskirch, Bochums Oberbürgermeister.

Standardisierte Elemente verkürzen Bauzeit

Das dreigeschossige Gebäude werde aus standardisierten Elementen errichtet, die mit dem Tieflader zur Baustelle gebracht würden. Dadurch werde die Bauzeit verkürzt, was die Anwohner entlaste. “Wir legen Wert auf gute Nachbarschaft und bemühen uns, die Belange der Anwohner während der Bauphase und natürlich auch anschließend zu berücksichtigen”, sagte Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia.

Bei dem Objekt handele es sich um ein Holzhybridgebäude mit insgesamt 45 Holzmodulen. Ausführende Baufirma ist Modulbau Lingen. Die Planung des Gebäudes lag in den Händen von Vonovia gemeinsam mit Koschany und Zimmer Architekten KZA aus Essen.

Weitere Investitionen beschlossen

Insgesamt investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben an diesem Standort 1,6 Millionen Euro. “Wir nutzen für das neue Gebäude eine freie Fläche in der bestehenden Siedlung an der Insterburger Straße. Das heißt, es gibt bereits die notwendige Infrastruktur. Das ist günstiger, als auf der grünen Wiese zu bauen”, so Buch.

Vonovia werde sein Neubauprogramm weiter ausrollen. Im November sei für 2017 ein Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro beschlossen worden mit den Schwerpunkten Neubau, Dachaufstockung und Bestandsverbesserung. (kl)

Foto: Vonovia