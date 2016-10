Plusforta bietet Versicherung für Vermieter

Mietausfall und Schäden an der Wohnung können für den Vermieter finanzielle Einbußen in fünfstelliger Höhe verursachen. Plusforta bietet ergänzend zur Mietausfallversicherung in Kooperation mit der Rhion Versicherung die Full-Service-Absicherung der R+V an.

Schäden an der Wohnung und Mietnomaden verursachen jährlich hohe Kosten. Damit diese nicht am Vermieter hängen bleiben, bietet die hinter vermietsicher.de stehende Plusforta ergänzend zur Mietausfallversicherung in Kooperation mit der Rhion Versicherung ab sofort auch die Full-Service-Absicherung der R+V an.

Mit diesen beiden Produkten deckt das Unternehmen nach eigenen Angaben die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Vermieter ab. Die Rhion-Variante sei eine modular aufgebaute Versicherung.

Mit ihren besonders günstigen Tarifen biete sie insbesondere geduldigen Vermietern, die keinen Bedarf an einer zeitnahen Begleichung der Schäden haben, eine optimale Grundsicherung. Die Auszahlung erfolge erst nach gerichtlicher Festsetzung der Ansprüche.

Absicherung mit sofortiger Hilfe

Für Eigentümer, die auf eine sofortige Zahlung angewiesen sind, sei eher die etwas teurere, vollumfängliche Absicherung der R+V Versicherung gegen Mietausfälle und Schäden am Eigentum geeignet. Dies sei vor allem dann wichtig, wenn man die Wohnung beziehungsweise das Haus finanziert und im Falle eines Mietausfalls den Kredit nicht mehr bedienen kann.

Zudem beinhalte das Leistungspaket der R+V auch eine anwaltliche Beratung per Telefon. Sollte sich abzeichnen, dass die Mietzahlungen bald ausbleiben, hätten Vermieter so die Gelegenheit, fachliche Unterstützung einzuholen und Zahlungsausfälle und den damit einhergehenden Stress von vornherein zu vermeiden.

“Die historisch niedrigen Zinsen haben viele Menschen, die bisher noch keine Berührungspunkte mit der Vermietung von Wohnraum hatten, dazu veranlasst, eine Immobilie zu erwerben. Viele Vermieter fühlen sich bei ausbleibenden Mietzahlungen oder einer verwüsteten Wohnung hilflos, wissen nicht was zu tun ist und bleiben im schlimmsten Fall auf den Kosten sitzen”, sagt Robert Litwak, Geschäftsführer der Plusforta. (kl)

Foto: Shutterstock