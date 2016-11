Trendwende bei den Hypothekenzinsen zu erwarten

Die Kapitalmarktrenditen sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Hintergrund dieser Entwicklung sind veränderte Einschätzungen der Märkte zur Geldpolitik, so Dr. Marco Bargel, Chefvolkswirt Postbank.

So kamen im Euroraum angesichts guter Konjunkturdaten und einer etwas höheren Inflation Erwartungen auf, die EZB könnte das Anleiheankaufprogramm sehr bald zurückfahren. Weniger Ankäufe durch die Notenbank würden die Knappheit am Rentenmarkt reduzieren und dementsprechend für höhere Renditen sorgen.

Höhere Inflation in den USA erwartet

Einen weiteren Renditeanstieg gab es nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten. Setzt er sein Wahlprogramm wie geplant um, nimmt das Inflationsrisiko in den USA deutlich zu.

In der Folge müsste die US-Notenbank ihre Zinsen stärker als bislang erwartet anheben. Erfahrungsgemäß bleibt ein höheres Zinsniveau in den USA nicht ohne Folgen für den Euroraum, so dass auch hierzulande die Zinsen tendenziell anziehen sollten.

Zinssätze für Baudarlehen dürften steigen

Die Trendwende an den Rentenmärkten dürfte auch zu einem Anstieg der Zinssätze für Baudarlehen führen. Vor allem bei Darlehen mit einer längeren Zinsfestschreibung ist bereits auf kurze Sicht mit einer Verteuerung zu rechnen.

Bauherren und Immobilienkäufer sollten daher nicht zu lange warten, um von den noch immer günstigen Konditionen zu profitieren.

Foto: Shutterstock