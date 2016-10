Was wünschen sich Mieter von Einzelhandelsimmobilien?

Die ILG hat in Zusammenarbeit mit Berlin Hyp und der BBE eine Studie herausgebracht, die die Wünsche und Erwartungen der Mieter von Handelsimmobilien untersucht.

Die Innovationsfähigkeit des deutschen Einzelhandels steht im Mittelpunkt der Neuauflage von “Der Mieter im Fokus 2016/17 – Handelsimmobilien neu denken”. Die ILG bringt damit im zweiten Jahr in Zusammenarbeit mit der Berlin Hyp und der BBE eine Studie, die sich umfassend mit den Anforderungen und Zukunftserwartungen der Mieter von Handelsimmobilien befasst.

Agglomerationsstandorte bleiben beliebt

Im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr 2015 haben sich die wesentlichen Ergebnisse laut ILG nur leicht geändert: Agglomerationsstandorte sind weiterhin am gefragtesten. Solitärstandorte werden nur vom Lebensmitteleinzelhandel verstärkt nachgefragt.

Als Wunsch-Ankermieter würden Lebensmitteleinzelhändler vor Drogerie- und Elektromärkten rangieren. Edeka und Rewe seien dabei die Favoriten der Händler. Knapp 70 Prozent der Befragten gehen trotz des Online-Handels von gleichbleibenden oder steigenden Verkaufsflächen aus.

Multi-Channel-Angebote wachsen

Multi-Channel-Angebote seien jedoch weiterhin auf dem Vormarsch. “Die Zahl der Händler, die über einen eigenen Online-Shop verfügen, ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gestiegen, über 90 Prozent planen Click and Collect zur Verzahnung des stationären mit dem Online-Handel”, sagt Oliver Hecht, Leiter Verbund- und Inlandsgeschäft der Berlin Hyp. Zudem würden immer mehr neue Konzepte wie Zalando und Thomas Cook, in den Markt kommen.

Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken.

Vom Center-Management erwarten die Mieter laut Studienergebnissen in erster Linie individuelle Problemlösungen, Kenntnisse über Veränderungen im Handel und eine gute Erreichbarkeit. “Die Bedeutung einer zielkundenspezifischen Positionierung und eines einheitlichen Werbeauftritts der Center nimmt für die Mieter zu. Sie sind zudem vermehrt bereit, sich an diesen Mehraufwendungen auch finanziell zu beteiligen”, so Florian Lauerbach, Geschäftsführer der ILG Gruppe.

Noch weitgehend unberührt vom Online-Handel sei der Lebensmitteleinzelhandel. Der Online-Anteil belaufe sich hier auf 1,2 Prozent. Die Akteure seien gleichwohl besonders aktiv und würden Milliardenbeträge in Neuausrichtungen, Filialgestaltungen und Multi-Channel-Angebote investieren. Die reinen Online-Anbieter wie Amazon Fresh seien erst am Anfang und würden wachsen wollen.

Über Berlin Hyp und ILG

Die Immobilien- und Pfandbriefbank Berlin Hyp ist auf großvolumige Immobilienfinanzierungen für professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen spezialisiert. Als Verbund-Unternehmen der deutschen Sparkassen stellt sie diesen Instituten außerdem Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.

Die eigentümergeführte ILG Gruppe ist Investor und Manager für Handelsimmobilien. Mit den Geschäftsfeldern Kapitalverwaltung, Asset Management und Center Management bietet die ILG ihren Investoren und Kunden ein Betreuungskonzept für Handelsimmobilien über alle Phasen ihres Lebenszyklus. (kl)

Foto: ILG Gruppe