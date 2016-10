Wettbewerbsbehörde erteilt Vonovia Freigabe für Zusammenschluss mit Conwert

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hat die Freigabe für den geplanten Zusammenschluss der Vonovia SE und der Conwert Immobilien Invest am 28. Oktober 2016 erteilt.

Dem geplanten Zusammenschluss der Vonovia und der Conwert Immobilien Invest (Conwert) stimmte am Freitag nach Angaben von Vonovia auch die österreichische Bundeswettbewerbshörde zu. Das deutsche Bundeskartellamt hatte den Zusammenschluss bereits am 6. Oktober 2016 genehmigt. Am 5. September 2016 hatten Vonovia und conwert ein Business Combination Agreement unterzeichnet.

Die Zustimmung beider Wettbewerbsbehörden ist Voraussetzung für den Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Conwert.

Vonovia beabsichtigt Zusammenführung beider Portfolios

Am fünften September gab Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia bekannt, den österreichischen Konkurrenten Conwert Immobilien Invest SE übernehmen zu wollen. Vonovia bot allen Conwert-Aktionären für je 149 Conwert-Aktien 74 Vonovia-Aktien.

Damit werde die Conwert-Aktie mit 17,58 Euro bewertet. Zugrunde liege dabei der Schlusskurs vom 02. September. Alternativ soll den Conwert-Aktionären eine in Österreich verpflichtende Barzahlung in Höhe von 16,16 Euro je Aktie angeboten werden. Conwert besitze rund 24.500 Wohnimmobilien, vor allem in Deutschland.

Durch die geplante Übernahme beabsichtige Vonovia, die komplementären Immobilienportfolios beider Unternehmen zusammenzuführen. Das österreichische Wohnimmobilienportfolio von Conwert sowie die Conwert-Zentrale in Wien sollten erhalten bleiben. Das Listing an der Wiener Börse solle ebenso bestehen bleiben.

Mögliche Neubesetzung des Verwaltungsrats

Bei einer erfolgreichen Übernahme werde Vonovia die Möglichkeit eingeräumt, den Verwaltungsrat neu zu besetzen. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie aller Conwert-Aktien sowie weiteren marktüblichen Vollzugsvoraussetzungen unterliegen, deren Einzelheiten in der Angebotsunterlage enthalten sein werden, die voraussichtlich am 17. November 2016 veröffentlicht wird. (kl)

Foto: Stephan Doleschal