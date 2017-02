Baufinanzierung : Kreditbedarf bei Münchnern am höchsten

Münchner benötigen für den Kauf einer Immobilie die höchste Darlehenssumme – so eine Auswertung von Check24. Den geringsten Kreditbedarf haben dagegen die Leipziger.

Check24 hat alle 2015 und 2016 über das Vergleichsportal beantragten Baufinanzierungen nach Kreditsumme und Verwendungszweck betrachtet.

Das Ergebnis: Kunden aus München benötigen für den Kauf einer Immobilie oder ein eigenes Bauvorhaben am meisten Geld. In den vergangenen zwei Jahren haben sie dafür Baufinanzierungen in Höhe von durchschnittlich 420.000 Euro angefragt. Dies sei kein Wunder: In München sind Immobilien deutschlandweit am teuersten.

Frankfurt/Main auf Rang zwei



Mit deutlichem Abstand folgen im Ranking der zehn größten deutschen Städte Frankfurt/Main und Stuttgart. Am Ende des Top-Ten-Vergleichs landet – knapp hinter Dortmund und Essen – Leipzig mit einer durchschnittlich angefragten Baufinanzierungssumme von rund 226.000 Euro.

Zwei Drittel der Baufinanzierungen seien für den Kauf einer bereits bestehenden Immobilie bestimmt. Davon entfallen laut Check24 drei Viertel auf ein Einfamilienhaus (42 Prozent) oder eine Eigentumswohnung (33 Prozent). Nur etwa jeder Zehnte plane mit der Baufinanzierung ein eigenes Bauvorhaben.

Bauherren benötigten dabei am meisten Geld und hätten im Schnitt knapp 320.000 Euro für ihr Vorhaben angefragt. Bei Immobilienkäufern betrage die durchschnittliche Darlehenssumme dagegen rund 243.000 Euro. Am niedrigsten sei der Finanzierungsbedarf mit 87.000 Euro für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.

Über drei Viertel der Kunden nutzten das Finanzierungsobjekt – egal ob Haus oder Wohnung – ausschließlich selbst. 15 Prozent wollen es vollständig, neun Prozent teilweise vermieten.

Jeder Dritte ist zum Zeitpunkt der Finanzierungsanfrage laut Check24 noch auf der Suche nach einem geeigneten Objekt. (bk)

