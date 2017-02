Immobilienbranche: Transformationsdruck allenthalben

Auch in der Immobilienbranche schreitet die Digitalisierung großen Schrittes voran und lässt sich zuerst bei den Maklern erkennen, die immer mehr ins Hintertreffen geraten. Aber auch für Investoren nimmt der Transformationsdruck zu.

Gastbeitrag von Jochen Schenk, Real I.S.



Dass derzeit so viele Unternehmer im Immobiliensegment mit neuen Geschäftsideen und Angeboten aufwarten, kommt nicht von ungefähr.

Transformationsdruck in der Branche

Schnell wechselnde Kundenwünsche, stärkerer Wettbewerbsdruck und schärfere Regulierungen zwingen sie dazu, neue Wege einzuschlagen. Die Marktveränderung in der Immobilienwelt ähnelt hierbei grundsätzlich der Entwicklung in anderen Branchen: Die erste Phase ist die Verschärfung des Wettbewerbs und darauf beruhend die stetige Verbesserung des eigenen Angebotes. Äußere Faktoren wie beispielsweise Änderungen in der Gesetzgebung oder neue Kundenwünsche können den Transformationsdruck ebenfalls verstärken.

Sobald diese Verbesserungen des Bestehenden ausgereizt sind, entsteht schnell eine Marktübersättigung an ähnlichen oder identischen Angeboten. Wenn sich die Wettbewerber immer weniger voneinander unterscheiden und ihr Firmenprofil kaum noch individuell ist, kann das leicht in einer Stagnation enden: Werden die Produkte uniform, müssen immer mehr Ressourcen für PR- und Werbeaktivitäten aufgewendet werden, um den Kunden auf besonderem Weg zu erreichen. Das wiederum blockiert die nötigen Geldmittel für die eigene Weiterentwicklung.

Die Angebotsüberfrachtung verstärkt in der zweiten Phase vor allem auf Kundenseite den Wunsch nach neuartigen Lösungen. Die Anforderungen, die diese zu erfüllen haben, beziehen sich vor allem auf Einfachheit und Transparenz.

Junge Wilde mit innovativen Konzepten

Oftmals sind es nicht die etablierten Unternehmer, die die Lösungen zuerst entwickeln, sondern gerade junge Unternehmen, die mit einem innovativen Konzept den Markt auf den Kopf stellen – Phase drei. Solche Umwälzungen geschehen häufig. Man denke nur daran, wie Amazon den Buchhandel oder aktuell Netflix das Fernsehen revolutioniert hat.

Diese jungen Firmen wachsen und drängen die etablierten Unternehmen aus ihrem angestammten Marktsegment. Manchmal kann das so weit gehen, dass die großen Anbieter ganz neue Marktfelder erschließen und vormals rentable Unternehmenszweige wieder stilllegen müssen.

Zwar ist die aktuelle Situation für die Immobilienunternehmen nicht so radikal wie beispielsweise bei Autoherstellern oder Medienunternehmen, jedoch stehen auch hier die Zeichen eindeutig auf Veränderung.

