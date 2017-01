Planet Home startet neues Konzept für Innenstadt-Präsenz

Die Planet Home Group aus München hat ihr neues Geschäftsstellen-Konzept gestartet. Damit können sich potenzielle Immobilienkäufer vor Ort über Immobilienangebote informieren oder sich ein Finanzierungskonzept erstellen lassen.

Am 25. Januar wurde mit dem Ladenlokal am Münchener Oberanger 43 die erste der neuen innerstädtischen Geschäftsstellen eröffnet. Mit den neuen Geschäftsstellen, die Planet Home bereits in weiteren Zentren deutscher Immobilienmetropolen plant, baut das Unternehmen seine Strategie maximaler Kundenorientierung weiter aus – und stärkt den Auftritt seiner Marken Planet Home und Planet Hyp.

“Wir sind stolz, mit den Planet Home Geschäftsstellen einen neuen Meilenstein in puncto Serviceleistung geschaffen zu haben”, sagte Ludwig Wiesbauer, der bei Planet Home als Geschäftsführer den Bereich Immobilienvermittlung verantwortet. “Wer ohnehin in der Innenstadt unterwegs ist, kann hier spontan vorbeikommen, um sich in aller Ruhe aktuelle Angebote näher anzusehen oder, wenn möglich, ausführlich mit einem der Immobilienberater zu sprechen.”

“Unverbindliche Einschätzung des Marktwerts”

Auch Immobilieneigentümer, die den Verkauf ihres Objekts beabsichtigen, seien bei den Planet Home Maklerexperten in besten Händen. “Wer uns besucht, kann unverbindlich eine erste Einschätzung des Marktwerts der eigenen Immobilie erhalten. Durch unsere langjährige Expertise kennen wir Lagen und Preisentwicklungen genau. Davon profitieren unsere Kunden”, so Wiesbauer weiter.

Dass potenzielle Immobilienkäufer gerade auch beim Thema Finanzierung viele Fragen haben, weiß Geschäftsführerkollege Marcus Rex. Deshalb bietet die Geschäftsstelle am Oberanger auch eine individuelle Finanzierungsberatung für Kaufinteressierte. Als unabhängiger Vermittler könne das Kompetenzteam von Planet Hyp aus einem Portfolio von über 200 Banken und anderen Kreditinstituten schöpfen und exakt auf den Kundenwunsch abgestimmte, günstige Finanzierungsprodukte anbieten. “Mit unseren neuen Geschäftsstellen in Innenstädten gehen wir den nächsten logischen Schritt in Richtung Service und Präsenz”, so Rex. “Wir bieten unseren Kunden einen bestens erreichbaren, attraktiven Anlaufpunkt, wo sie vielfältige Angebote finden und hochkarätige Beratung in Anspruch nehmen können – wenn ein Berater frei ist, auch ohne Voranmeldung. Das ist ein klarer Mehrwert und ergänzt unsere bestehende hohe Servicequalität optimal.” (fm)

Foto: Planet Home