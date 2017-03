Wohnimmobilien: Ab einer Stunde Arbeitsweg wird umgezogen

Als Vertriebsvorstand wurde ich in den vergangenen Wochen oft gefragt, was auf den Versicherungsvertrieb im Jahr 2017 zukommt. Welche Themen erwarten wir und wie sind wir darauf vorbereitet? Was bedeutet das für die Prozesse bei Versicherern und Maklern?

Kommentar von Dr. Angelo O. Rohlfs, VHV Versicherungen