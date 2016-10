AllianzGI reagiert auf starke Zuflüsse bei Liquid-Alternative-Strategie

Nach einem starken Mittelzufluss hat Allianz Global Investors die Ausgabe neuer Anteilsscheine der “Allianz Structured Alpha”-Strategie eingetellt.

Der Publikumsfonds hat zusammen mit den anderen Anteilsklassen nach starken Zuflüssen im Jahr 2016 die gesetzte Kapazitätsgrenze von sieben Milliarden US-Dollar fast erreicht. Mit der Schließung kann das Portfoliomanagement-Team unter der Leitung von Greg Tournant den erfogreichen Investmentprozess weiterhin ohne gegenteilige Markteffekte umsetzen. Greg Tournant sagte dazu: “Wir freuen uns natürlich sehr über die überwältigende Nachfrage, die unsere Strategie in den vergangenen Jahren erfahren hat. Allerdings ist es im besten Interesse aller Anleger, die uns bisher schon Geld anvertraut haben, diese Maßnahme zu ergreifen.” So könne das Investmentteam den spezifischen Prozess der Portfoliokonstruktion auch in Phasen von extremen Marktstress noch reibungslos ausführen. Kaufaufträge für die Strategie werden bis 8. November 2016 angenommen, Rückgaben sind weiterhin ohne Einschränkung möglich.

Gewinne über alle Marktphasen hinweg angestrebt

Die Strategie, die jetzt geschlossen wird, ist Teil der größeren Structured Alpha-Fondspalette. Der Fonds strebt eine jährliche Zielrendite von fünf Prozent an. Die Strategien sind insbesondere für risikobewusste Anleger konzipiert, die in allen Marktphasen einen positiven Ertrag erzielen wollen. Die Manager stellen das Portfolio mit einer breiten Auswahl von Long- und Short-Optionen auf US-Aktienindizes zusammen.

Laut AllianzGI könnten Investoren zur Ergänzung ihres Portfolios ähnliche Produkte wie den Structured Alpha 250 oder den kürzlich eingeführten Structured Return in Erwägung ziehen, die beide ebenfalls von Greg Tournant und seinem Team gemanagt werden. Wie der Structured Alpha ist der Structured Return darauf ausgerichtet, mit einem ähnlichen Risiko-Ertragsprofil positive Erträge unabhängig von den Marktbedingungen zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu managen. Der Structured Return ist mittlerweile in den meisten europäischen Ländern zugelassen.

Das vergleichbare US-Produkt wird bereits seit Jahren erfolgreich an amerikanische Kunden vertrieben. Deborah Zurkow, Head of Alternatives at AllianzGI sagte dazu: “Das Wachstum der Structured alpha-Palette ist ein weiterer Beleg für den gelungenen Ausbau unseres Angebotes an Alternativen Investments. Unsere Kunden verlangen in dieser Welt negativer Zinsen nach Strategien, die Anleihe-ähnliche Risikoeigenschaften vorweisen und dennoch die Portfoliorendite verbessern. Genau das können wir mit unseren Liquid Alternative-Produkten anbieten.” (tr)

Foto: Allianz GI