BdB: Deutscher Bankenmarkt ist stabil und leistungsfähig

Die aktuellen Turbulenzen bei Bank-Aktien beruhen nach Einschätzung des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) nicht auf Fakten. “Der deutsche Bankenmarkt ist stabil und leistungsfähig”, sagte BdB-Präsident Hans Walter Peters am Freitag.

“Die Institute haben in den letzten Jahren ihre Liquidität und ihre Kapitalausstattung erheblich verbessert. Dies hat jüngst der Stresstest der EZB bestätigt.” Dass vor allem kurzfristig agierende Hedgefonds auf Spekulationen reagierten, sei nicht ungewöhnlich und sollte nicht überbewertet werden. “Einfluss auf das Tagesgeschäft haben die Kursbewegungen jedenfalls nicht”, so Peters.

BdB: Deutsche Banken vor großen Problemen

Die deutschen Banken stünden aber unbestritten vor großen Problemen, räumte der BdB ein. Diese reichten von der Aufarbeitung der Altlasten aus der Finanzkrise bis zur Anpassung der Geschäftsmodelle an eine veränderte Finanzwelt. “Ich halte es für wichtig, dass diese Prozesse schnell und konsequent angegangen werden”, sagte Peters. “Nur so haben wir die Chance, gestärkt in die Zukunft zu gehen.” In einem solche Prozess seien Reibungen kaum zu vermeiden. Damit könnten die deutschen Banken umgehen.

Der BdB vertritt die deutschen Privatbanken, zu denen unter anderem die Deutsche Bank und die Commerzbank gehören. Peters ist Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Hamburger Privatbank Berenberg. (dpa-AFX)

Foto: BdB