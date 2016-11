BVI-Statistik: Mischfonds bleiben ein Renner

Im September verzeichneten die Publikumsfonds insgesamt Mittelzuflüsse von 1,1 Milliarden Euro.

Mit einem Zuwachs von 1,6 Milliarden Euro blieben Mischfonds weiterhin der absolute Renner. Die anderen Assetklassen verloren hingegen 0,5 Milliarden Euro.

Insgesamt sammelten die Fondsgesellschaften im September netto 7 Milliarden Euro neue Mittel ein. Die Zuflüsse summieren sich seit Jahresbeginn auf 70,2 Milliarden Euro. Die Fondsbranche verwaltete Ende September ein Gesamtvermögen von 2,8 Billionen Euro. Davon entfallen 1,5 Billionen Euro auf Spezial- fonds, 899 Milliarden Euro auf Publikumsfonds und 417 Milliarden Euro auf freie Mandate.

Spezialfonds: Altersvorsorgeeinrichtungen erhöhen ihre Investments

Spezialfonds flossen bis Ende September netto 65,6 Milliarden Euro neue Gelder zu. Das ist das zweithöchste Neugeschäft in den ersten neun Monaten eines Jahres. Nur im Rekordjahr 2015 waren die Zuflüsse bis Ende September mit 88 Milliarden Euro höher. Altersvorsorgeeinrichtungen wie Versorgungswerke und Pensionskassen lie- gen beim Neugeschäft 2016 mit 24,7 Milliarden Euro noch vor den Versicherungsgesellschaften mit 17,3 Milliarden Euro. Gemessen am Fondsvermögen stieg ihr Anteil in den letzten fünf Jahren von 17 Prozent auf 21 Prozent. Die meisten Assets verwalten die Fondsgesellschaften mit 566 Milliarden Euro weiterhin für Versicherungsgesellschaften. Das entspricht 38 Prozent des Spezialfondsvermögens.

Aktien-ETFs mit Abflüssen

Aktienfonds verzeichneten im laufenden Jahr netto 1,3 Milliarden Euro Abflüsse. Allein aus Aktien-ETFs flossen 4,3 Milliarden Euro. Rentenfonds sammelten 1,7 Milliarden Euro ein. Die Anleger kauften insbesondere Fonds mit Unternehmensanleihen und mit Anleihen aus Schwellenländern. Rentenfonds verwalten 200 Milliarden Euro. Offenen Immobilienfonds flossen netto 4,6 Milliarden Euro zu. Darin sind Substanzauszahlungen im Wert von 1,3 Milliarden Euro als Rückflüsse enthalten, die offene Immobilienfonds in Auflösung an Anleger überwiesen. Faktisch sammelten die Fonds bis Ende September 5,9 Milliarden Euro ein. Offene Immobilienfonds verwalten ein Vermögen von 88 Milliarden Euro. (tr)

Foto: Shutterstock