Columbia Threadneedle erweitert Angebot um Long-Short-Aktienfonds

Das Portfolio des Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha verwalten Paul Doyle und Fred Jeanmaire von London aus. Die Portfoliomanager streben unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite an. Damit werden sie der Nachfrage nach Long-Short-Fonds für europäische Aktien, die Volatilität gezielt nutzen, gerecht. Referenzindex ist der Drei-Monats-Euribor. Der Fonds soll die Wertentwicklung dieser Referenzindex über einen Marktzyklus hinweg im Schnitt um sechs bis acht Prozentpunkte per annum übertreffen. Der Anlagehorizont liegt bei drei bis fünf Jahren.

Einzeltitelauswahl von hoher Bedeutung

Der Fonds verfolgt denselben Anlageprozess wie der Threadneedle UK Absolute Alpha und der Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha. Das bedeutet, dass die Renditen vor allem durch die Einzeltitelauswahl, welche auf starken Überzeugungen und einem Bottom-up-Prozess basiert, erzielt werden. Die Portfoliomanager gehen Long-Positionen in unterbewerteten Unternehmen mit starken Fundamentaldaten ein. Zudem bauen sie Short-Engagements in überbewerteten Unternehmen auf, deren Fundamentaldaten sich abschwächen. Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden anhand des Fünf- Kräfte-Modells von Porter analysiert. Das Team für europäische Aktien bei Columbia Threadneedle nutzt diesen Ansatz seit 20 Jahren erfolgreich. Üblicherweise gehen die Portfoliomanager 40 bis 80 Long- und Short-Positionen ein, wobei sie auch Derivate einsetzen können.

Der Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha profitiert von der Erfolgsbilanz, die Paul Doyle als Absolute-Return-Fondsmanager des Threadneedle European Crescendo Fund und Fred Jeanmaire als Manager des Threadneedle Pan European Focus Fund vorweisen können.

Sehr gute Positionierung

Florian Uleer, Country Head Deutschland bei Columbia Threadneedle Investments, sagt: „Auch Anleger in Deutschland erkennen die vielfältigen Chancen, die der europäische Aktienmarkt angesichts erhöhter Volatilität bietet. Durch Long-Short-Strategien lassen sich diese Chancen besonders umfassend nutzen. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an die Fähigkeiten der Portfoliomanager, etwa wenn es um die Auswahl der Einzeltitel geht. Als aktiver Stockpicker ist Columbia Threadneedle herausragend positioniert, um gerade auch in diesem Marktumfeld Mehrwert für Anleger zu erwirtschaften. Daher haben wir den Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha als sinnvolle Ergänzung in unser Produktangebot für den deutschen Markt aufgenommen.“ (tr)

Foto: Columbia Threadneedle