Deka: Chance auf Rendite in vielen Marktphasen

Die Deka hat einen neuen globalen Mischfonds für mittel- bis langfristig orientierte und vor allem konservative Anleger aufgelegt.

Die Fondsmanager investieren flexibel in alle Anlageklassen. Dabei gehen sie neue Wege und vereinen die unterschiedlichen Expertisen der breit aufgestellten Fonds- und Vermögensmanagementplattform der Deka. Durch den Einsatz voneinander unabhängiger Managementstrategien, auch aus dem Absolute-Return-Segment, wird das Marktrisiko breit gestreut. Dies ermöglicht dem Anleger in möglichst vielen Marktphasen die Chance auf Rendite.

Fonds und Einzelinvestments möglich

Die Fondsmanager des Deka-Multi Asset Ertrag können sowohl in Investmentfonds als auch in Einzelinstrumente wie zum Beispiel Wertpapiere, Währungen, Derivate oder Geldmarktinstrumente investieren. Die maximale Aktienquote des Fonds liegt bei 30 Prozent. Eine Anlage in den Fonds ist bereits ab einem Betrag von 25 Euro möglich. (fm)

Foto: Deka