Deutsche Bank heuert Start-up-CEOs an

Die Deutsche Bank hat zwei neue Köpfe aus der Start-up-Szene für ihr Innovationsteam gewonnen. Elly Hardwick (43) soll die Position des Head of Innovation übernehmen und Philip Milne (53) wird Chief Technology Officer (CTO) für Innovation.

Hardwick wird ab Anfang Dezember die Innovationsaktivitäten der Deutschen Bank leiten und die “Deutsche Bank Labs” weltweit managen. Sie soll dabei eng mit Fintechs und den Geschäftsbereichen der Bank zusammenarbeiten, um die Einführung neuer Technologie-Lösungen voranzutreiben. Hardwick wird in London arbeiten.

Hardwick war zuvor als Fintech-Unternehmerin und CEO beim Finanzdatenunternehmen Credit Benchmark tätig. Davor war sie Global Head of Strategy, Investment and Advisory bei Thomson Reuters, nachdem sie für Morgan Stanley gearbeitet hatte. Sie hat einen MBA-Abschluss von der Harvard Business School.

Philip Milne ist bereits seit Anfang November 2016 bei der Deutschen Bank tätig und agiert als Schnittstelle zwischen den Deutsche Bank Labs und der Technology-Organisation der Bank. Er ist in Palo Alto tätig. Er war sowohl im Finanz- als auch im Technologiebereich in London und Kalifornien aktiv, zuletzt als CEO und Gründer eines Virtual Reality Start up-Unternehmens im Silicon Valley.

Milne war Gründungsmitglied der Teams, die die Android-Plattform bei Google und die Java-Plattform bei Sun Microsystems entwickelten. In seiner früheren Karriere war er Global CTO bei Dresdner Kleinwort. Milne hat einen Master-Abschluss in Computerwissenschaften der Universität Cambridge und einen Ph.D. in Mathematik/Computerwissenschaften der Bath Universität.

“Die kollaborative Zusammenarbeit mit der Innovations Community ist wichtig für die Deutsche Bank”, kommentiert Kim Hammonds, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank und Group Chief Operating Officer. “Diese Ernennungen werden dazu beitragen, die Einführung neuer Technologien zu beschleunigen, um unsere Kundenservices und interne Prozesse zu verbessern.” (jb)

Foto: Deutsche Bank