“Die politische Agenda bildet den Rahmen für die künftige Wirtschaftspolitik”

Cash.Online sprach zum Start der 20. DKM mit Nils Hemmer, Head of Wholesale and Third Party Distribution bei Pioneer Investments, über Schwerpunkte der diesjährigen DKM und seine Erwartungen an 2017.

Cash.Online: 2016 war anscheinend ein Jahr der wirtschaftlichen und politischen Hiobsbotschaften; erwarten Sie eine gedrückte Stimmung auf der DKM oder wird man sich auf die Erfolgserlebnisse konzentrieren?

Hemmer: Das stimmt, 2016 war ein Jahr mit Extremen. Die DKM bietet der Branche eine Plattform für Austausch und Diskussion. Daher gehe ich davon aus, dass wir von unseren Gästen und Besuchern erfahren werden, was die aktuellen Herausforderungen in der Beratung und im personengebundenen Vertrieb sind.

Dies ist für uns als Anbieter wichtig. Nur so sind wir in der Lage für und mit den Vermittlern und Versicherungsmaklern Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Endkunden zugeschnitten sind. Eines zeigt sich trotz zunehmender Digitalisierung und vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation immer deutlicher: Endkunden schätzen die persönliche Beratung. Dies finden wir sind positive Nachrichten – auch für die DKM.

Welche Themenschwerpunkte erwarten Sie auf der diesjährigen DKM?

Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsumfeldes – dem historisch hohe Geldvermögen gegenüber-stehen – wächst die Herausforderung, diese Gelder richtig anzulegen. Im Fokus steht zudem die demografische Entwicklung und damit Altersvorsorge beziehungsweise Ruhestandsplanung. Wir sehen dort eine der größten Herausforderungen – aber ganz klar auch Chancen für das Geschäft.

Altersvorsorgeprodukte ohne Garantie oder mit alternativen Garantieformen sowie rein investmentgebundene Lösungen stehen mit einem eigenen Kongress im Fokus der diesjährigen DKM. Pioneer ist dort ebenfalls mit einem Sprecher vertreten. Biometrische Produkte sieht Pioneer als ein weiteres Schwerpunktthema.

Was wird in 2017 auf Sie zukommen?

Vor dem Hintergrund eines moderaten globalen Wachstums bildet eine umfangreiche politische Agenda den Rahmen für die künftige Wirtschaftspolitik. Und da die Zinsen voraussichtlich noch längere Zeit sehr niedrig bleiben, streben die Anleger weiter nach Einkommenserträgen. Gekoppelt an die Vielzahl der aktuellen Herausforderungen erwarten wir für 2017 einen noch höheren Beratungsbedarf.

Die Folgen der Niedrigzinspolitik der EZB werden vor allem bei Multi-Asset Fonds zu Veränderungen in der Allokation sorgen beziehungsweise eine Neuberatung beim Kunden erfordern. Hier sehen wir uns im Beratergeschäft mit unserem Pioneer Investments Multi-Manager Best Select und Pioneer Investments Discount Balanced gut gerüstet.

Interview: Katharina Lamster

Foto: Pioneer Investments