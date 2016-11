Fed-Chefin Yellen will volle Amtszeit absolvieren

Die US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen will trotz scharfer Attacken durch den künftigen US-Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf ihre volle Amtszeit absolvieren.

Es sei ihre Absicht bis zum Ende der laufenden Amtszeit an der Spitze der US-Notenbank Fed zu stehen, sagte Yellen am Donnerstag bei einer Anhörung vor einem Kongressausschuss. Der US-Dollar reagierte mit einem leichten Kursanstieg auf die Aussage.

Trump hatte Yellen im Wahlkampf hart angegangen. “Sie soll sich schämen”, hatte der künftige Präsident über die Fed-Chefin gesagt. Sie diene mit ihrer Niedrigzinspolitik den Reichen an der Wall Street. Yellen hielt gegen: Es gebe keinen Einfluss aus dem Weißen Haus. “Wir orientieren uns nur an den Daten und sprechen bei unseren Sitzungen nicht über Politik.” (dpa-AFX)

Foto: Shutterstock