“IWF-Prognose mahnt zur Vorsicht”

Dr. Otmar Lang, Targobank

Die jüngste Prognose des IWF bestätigt uns in der aktuellen Anpassung unserer Anlagestrategie: Zum einen fahren wir unsere einseitig auf Industrieländer ausgerichtete Aktienstrategie etwas zurück – zugunsten von Engagements in die Emerging Markets, vor allem im asiatischen Raum, aber auch in Russland. Zum anderen sind wir skeptisch, was die Aussichten für die Rentenmärkte im kommenden Jahr betrifft: Selbst wenn die US-Notenbank nur behutsam – so wie vom IWF angemahnt – die Zinsen anhebt, werden die Kurse an den weltweiten Rentenmärkten nachgeben.

“Stärkere Diversifizierung”

Wir raten daher in sehr defensiven und rentenlastigen Portfolios zum Ausbau von offenen Immobilienfonds. Diese versprechen eine stabile Verzinsung von mehr als zwei Prozent, was wir in Anbetracht der negativen deutschen Zinsstrukturkurve als sehr attraktiv ansehen. Insgesamt diversifizieren wir also unsere Portfolios stärker als in der Vergangenheit und tragen damit auch der gesenkten Wachstumsprognose des IWF, die zur Vorsicht mahnt, Rechnung.

IWF senkt Prognose für globale Konjunktur

Der IWF hat abermals seine Prognosen für die globale Konjunktur gesenkt und zeigt sich insbesondere über die Industrieländer besorgt. Die USA könnten unter rückläufigen Unternehmensinvestitionen und steigenden Zinsen leiden, Großbritannien dürfte mit der Brexit-Unsicherheit kämpfen und in der Eurozone könnte sich das Wirtschaftswachstum in 2017 zum zweiten Mal in Folge abschwächen – und das, obwohl eine anhaltend lockere Geldpolitik und eine etwas expansiver ausgerichtete Fiskalpolitik einer konjunkturellen Abkühlung entgegenstehen.

Positiver sieht der IWF die Entwicklung in den Schwellenländen, vor allem im asiatischen Raum. Ganz offensichtlich rechnet der Internationale Währungsfonds damit, dass der Strukturwandel in China hin zu einem stärkeren Dienstleistungssektor und erhöhtem privatem Konsum gelingt. Allerdings bescheinigen die Experten vom IWF China auch Risiken wie z.B. das beschleunigte Kreditwachstum.

Dr. Otmar Lang ist Chefvolkswirt der Targobank.

