Multi Family Office bringt Dividendenfonds

Krisensichere Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik sind das Ziel eines neuen Publikumsfonds, den das Bad Homburger Multi Family Office HQ Trust der Familie Harald Quandt lanciert.

Dem HQT Global Quality Dividend (LU1499563440) liegt als Basis für jede Anlageentscheidung ein quantitatives Modell zugrunde. Im Fokus stehen stabile Geschäftsmodelle mit einer langen und stabilen Dividendenhistorie. “Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Dividende in den letzten Jahren nicht gestrichen oder gekürzt haben”, sagt Marcel Müller, Partner bei HQ Trust. Auch die Themen Bewertung und Eigenkapitalausstattung der Unternehmen sind wichtige Faktoren bei der Analyse der Aktien. Aus einem Universum von über 6.000 Unternehmen finden letztendlich in der Regel nur 22 Unternehmen ihren Weg in das Portfolio. Die Volatilität soll bei 9,4 Prozent liegen. Jede Aktie wird im Portfolio gleichgewichtet, sodass keine einzelne Aktie die Gesamtperformance des Fonds maßgeblich bestimmt.

Bewährte Strategie

HQ Trust hat nach eigenen Angaben die Praxistauglichkeit der Anlagestrategie in einem Spezialfonds unter Beweis gestellt. “Die Investoren konnten in den vergangenen vier Jahren mit der Strategie eine absolute Performance von 71,7 Prozent erzielen und lagen somit zwei Prozent jährlich vor der Benchmark, nun öffnen wir diese Strategie auch einem breiteren Anlegerkreis”, so Adalbert von Uckermann, Geschäftsführer von HQ Trust. “Unser Ziel ist es, für Anleger ein weltweit stabiles globales Aktienportfolio zur Verfügung zu stellen, ohne dabei das Potenzial von positiven Aktienmarkterträgen aufzugeben”, sagt Reinhard Panse, CIO und Geschäftsführer von HQ Trust. Der Ausgabeaufschlag für den ausschüttenden Fonds beträgt bis zu fünf Prozent, die jährliche Vergütung beläuft sich auf voraussichtlich 1,75 Prozent. (fm)

