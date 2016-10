Natixis bringt zusammen mit AlphaSimplex Strategie für Managed Futures nach Europa

Natixis Global Asset Management baut seine Sicav-Produktpalette in Europa um einen neuen Fonds für Managed Futures aus.

Dieser wurde von der AlphaSimplex Group – einer der führenden Konzerngesellschaften von Natixis, die auf die Verwaltung alternativer Investments fokussiert ist – aufgelegt.

Der Managed Futures-Fonds von AlphaSimplex engagiert sich an einer Vielzahl unterschiedlicher Märkte einschließlich der Aktien-, Anleihen- und Devisenmärkte in Futures und Termingeschäften. Dabei zielt er darauf ab, von aktuellen Trends an diesen Märkten zu profitieren, indem er bei steigenden Kursen Long-Positionen aufbaut, während er bei tendenziell sinkenden Kursen Short-Allokationen eingeht. Darüber hinaus hält der Fonds auch indirekte Engagements an den Rohstoffmärkten.

Fünf Experten steuern den Fonds

Der neue Fonds setzt bei vollständiger Transparenz auf einen quantitativ ausgerichteten Ansatz und wird von einem fünfköpfigen Portfoliomanager-Team verwaltet. Der Fonds ist für europäische Investoren zwar erst seit kurzem erhältlich, aber in den USA kann AlphaSimplex bereits auf einen Track Record von sechs Jahren zurückblicken, in denen die Gesellschaft über 3,5 Milliarden US-Dollar innerhalb ihrer Managed Futures-Strategie verwaltet.

„In einer immer enger vernetzten Welt steigen auch die Korrelationen an“, so Duncan Wilkinson, CEO von AlphaSimplex. „Unserer Meinung nach kann dieses Produkt innerhalb eines vorrangig auf Aktien ausgerichteten Portfolios ein hohes Maß an Risikostreuung zur Folge haben.“

Jörg Knaf, Executive Managing Director – und zuständig für den Vertrieb in den DACH Countries bei Natixis Global Asset Management, äußerte sich ebenfalls zu diesem neuen Fonds: „Mit der Lancierung des ASG Managed Future Fonds schließen wir eine Lücke in unserem Alternative Investments Angebot und bieten Anlegern Lösungen, um ihr Portfolio im aktuellen Niedrigzinsumfeld besser zu diversifizieren.“ (tr)

Foto: Natixis AM