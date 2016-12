Oddo plant bei BHF-Bank Stellenabbau

Bei der von dem französischen Geldhaus Oddo übernommenen BHF Bank steht ein Stellenbau an. Oddo habe sich mit dem Betriebsrat darauf verständigt, dass in der IT und anderen kundenfernen Verwaltungseinheiten etliche Arbeitsplätze wegfallen werden, berichtet die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Im Gegenzug werde es in der Vermögensverwaltung und im Firmenkundengeschäft in den nächsten drei Jahren zu größeren Neueinstellungen kommen. “Wir starten im Januar mit einer neuen Organisation und gehen dann auf Wachstumskurs”, sagte der französische Bankier Philippe Oddo der Zeitung. “Es gibt viel Potenzial für mehr Zusammenarbeit. Um es zu heben, müssen wir die Mitarbeiter besser vernetzen.”

Oddo: Kein Verkauf von Frankfurt Trust

Nach “FAZ”-Informationen soll zudem vom zweiten Quartal 2017 an die Wertpapierbank Oddo Seydler, die Oddo ein Jahr vor der BHF-Bank gekauft hat, ihre Eigenständigkeit verlieren und in die BHF-Bank eingegliedert werden. Die künftige Rolle des Seydler-Vorstandsvorsitzenden René Parmantier sei unklar.Im Gespräch mit der Zeitung trat Oddo Gerüchten entgegen, sein Haus liebäugele mit einem Verkauf der Fondsgesellschaft der BHF-Bank namens Frankfurt Trust.

“Wenn jemand Interesse am Kauf von Frankfurt Trust signalisiert hat, habe ich immer nein gesagt, noch bevor es überhaupt zu Preisverhandlungen kam”, sagte Oddo. “Wir schätzen die Expertise von Frankfurt Trust sehr und wollen diese behalten.” Es sei aber möglich, dass Teile der Fondsgesellschaft künftig auch gemeinsam mit Partnern betrieben werden. (dpa-AFX)

Foto: Shutterstock