Pimco ruft Joint Venture ins Leben

Zusammen mit Solar Capital Partners baut Pimco seine hauseigene Plattform für Anlagestrategien bei Firmenanleihen aus.

Solar Capital Partners ist eine Anlagegesellschaft mit Spezialisierung auf privatplatzierte Firmenanleihen, die bereits seit zehn Jahren direkt Darlehen an gewerbliche Kreditnehmer vergibt. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein ausgedehntes Netzwerk an Beziehungen zu mittelständischen Kreditnehmern und Private-Equity-Investoren.

Bestehende Partnerschaft wird intensiviert

Pimco ist ein führender Verwalter für alternative Anlagen – mit mehr als 27 Milliarden US-Dollar in alternativen Anlagestrategien und einer starken Präsenz im Bereich privatplatzierter Unternehmensfinanzierungen in diversen Strategien. Das Joint Venture gründet auf der Basis einer seit 2014 bestehenden Zusammenarbeit zwischen Pimco und Solar Capital Partners.

“Mit diesem Joint Venture setzt Pimco die 2004 begonnene disziplinierte Erweiterung seiner alternativen Strategien fort. Dieser Ausbau soll Pimcos umfassende Investment-Expertise und Konzentration auf die langfristige Wertentwicklung einsetzen, um gezielt Marktchancen zu identifizieren und zu nutzen”, sagt Emmanuel Roman, Chief Executive Officer von Pimco.

Unternehmen sieht sich gestärkt

Dan Ivascyn, Group Chief Investment Officer von Pimco, sagt: “Wir glauben, dass die Kombination aus Solar Capital Partners‘ Beziehungsnetz und bewährten Prozessen im Bereich der Kreditvergabe gemeinsam mit Pimcos Erfahrung im Bereich globale Unternehmensanleihen unsere Fähigkeit verbessert, Anlagechancen bei direktvergebenen Unternehmenskrediten zu identifizieren, zu bewerten und zu nutzen. Wir halten privatplatzierte Kredite für eine attraktive Anlagechance über die kommenden Jahre hinaus.”

Michael Gross, Mitbegründer von Solar Capital Partners, kommentiert: “Wir sind hoch erfreut über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Pimco und die Ressourcen, die sie unserem Anlageprozess beisteuern kann. Wir gehen davon aus, dass eine gut verwaltete Strategie welche direkt Kredite an Unternehmen vergibt eine attraktive risikobereinigte Renditeprämie im Vergleich zu öffentlich gehandelten Anlagen erbringen kann.”

“Gemeinsam mit Solar Capital Ltd. und Solar Senior Capital Ltd. – den beiden börsennotierten Business-Development-Gesellschaften unter unserem Dach – kann das Joint Venture mit Pimco uns die erforderliche Größe verleihen, um unseren Kunden umfassende Lösungen zu bieten”, so Bruce Spohler, Mitbegründer von Solar Capital Partners. (tr)

Foto: Shutterstock