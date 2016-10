Standard Life Investments verstärkt Schwellenland-Team

Die britische Fondsgesellschaft Standard Life Investments hat Imran Ahmad zum Investment Director für Emerging Market Debt (EMD) ernannt.

Das jetzt sechsköpfige Team um Richard House versammelt über 77 Jahre Erfahrung in der Investmentindustrie und arbeitet Hand in Hand mit den Teams für Global Fixed Income und Emerging Markets Equity. Erst vor wenigen Tagen hat Standard Life Investments mit dem “EMD Unconstrained SICAV” den vierten Fonds mit Schuldtiteln aus Schwellenländern auf den Markt gebracht.

Neuer Fonds ohne Benchmark-Bezug

Dieser Publikumsfonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus mehr als 70 Ländern sowohl in lokaler als auch harter Währung. Mit seiner hoch selektiven Titelauswahl unabhängig von der Gewichtung einer Benchmark soll er ein diversifiziertes Portfolio im Rahmenwerk einer starken Risikokontrolle aufbauen.

Imran Ahmad kommt von JP Morgan Asset Management, wo er seit Januar 2013 Währungsportfolios managt. Im Team von Richard House, Head of Emerging Markets Fixed Income, wird er vor allem verantwortlich sein für die Currency Overlay Strategien in der gesamten Palette der EMD Fonds. Bei der Royal Bank of Scotland war er zuvor ebenfalls mit der Analyse von Emerging Markets beschäftigt. (fm)

Foto: SLI