Mehr AktionÃ¤rsrechte: Die neuen Regeln im Detail

Mehr Aktionärsrechte: Die neuen Regeln im Detail

Die Rechte von Aktionären gegenüber Aktiengesellschaften sollen gestärkt werden. Das Europäische Parlament hat gestern die neugefasste Richtlinie über die Aktionärsrechte verabschiedet. Cash.Online präsentiert die wichtigsten Aspekte.

Im einzelnen wurden die Aktionärsrechte in folgenden fünf Punkten gestärkt:

Erleichterung einer grenzüberschreitenden Partizipation

Die neuen Regeln sollen es Aktionären erleichtern, ihre Rechte wahrzunehmen. Banken und andere Finanzintermediäre müssen demnach sicherstellen, dass sie die notwendigen Unternehmensinformationen an die Aktionäre weitergeben. Zudem soll es Aktionären ermöglicht werden, an Hauptversammlungen von Gesellschaften teilzunehmen, die ihren Unternehmenssitz in einem anderen europäischen Land haben.

Langfristiges Engagement institutioneller Investoren und Vermögensverwalter

Die Neuregelung verlangt von institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern ein höheres Maß an Transparenz. Dies betrifft sowohl ihre Investmentstrategie als auch die Interaktion mit der Zielgesellschaft. Auf diese Weise sollen Investoren einen stärkeren Fokus auf ihre Anlagestrategien legen und ebenfalls soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Der dahinterliegende Ansatz folgt dem sogenannten “comply-or-explain”-Prinzip. Weicht der Investor von bestehenden Regeln ab, hat er eine Darlegungspflicht.

Mehr Transparenz bei der Beratung

Berater haben den Anlegern Schlüsselinformationen zu Aktienempfehlung und Beratung zukommen zu lassen. Zudem müsse der Anleger wissen, welchem Verhaltenskodex der Berater verpflichtet ist.

