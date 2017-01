BNY Mellon stärkt Vertriebsteam

Der größte Multi-Boutique-Vermögensverwalter der Welt, BNY Mellon, verstärkt mit Christian D’Amico sein Vetriebsteam in Frankfurt.

In seiner neuen Position als Director Institutional & Wholesale Sales wird Christian D’Amico sowohl institutionelle als auch wholesale Kunden betreuen. Damit stärkt der erfahrene Vertriebsexperte das deutsche Team um Thilo Wolf, Country Head Germany, und Silvia Mischel, Director Institutional Sales, in der deutschen Niederlassung.

Bereits seit 2003 ist Christian D’Amico in der Fondsbranche tätig – mehr als zehn Jahre davon in unterschiedlichen Positionen mit Fokus auf den Vertrieb. Während dieser Zeit konnte er wertvolle Vertriebserfahrungen sowie profunde Markt- und Branchenkenntnisse sammeln. Zuletzt war er als Director of Institutions Germany & Austria bei Janus Capital für den Markenaufbau und die Betreuung von institutionellen und wholesale Kunden verantwortlich.

Deutscher Markt fest im Visier

Mit der Einstellung von Christian D’Amico macht BNY Mellon IM einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Expansion im Schlüsselmarkt Deutschland. “Über diesen Zuwachs in unserem Team freuen wir uns ganz besonders. Mit Christian D’Amico haben wir einen erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen, der uns beim Ausbau bestehender und dem Aufbau neuer Kundenbeziehungen geradezu perfekt ergänzen wird”, erklärt Deutschland-Chef Thilo Wolf. “Mit dieser personellen Erweiterung wollen wir nicht nur unsere vertriebliche Kompetenz ausbauen, sondern auch unsere strategische Positionierung im für uns so wichtigen deutschen Markt festigen.”

Im Juli 2015 hat BNY Mellon Investment Management sein erstes deutsches Büro in Frankfurt am Main eröffnet, um den deutschen Kunden Zugang zu den institutionellen und wholesale Strategien von seinen spezialisierten Boutiquen zu verschaffen – darunter Alcentra, Insight Investment, Newton Investment Management und Standish Mellon Asset Management. Die Niederlassung wird von Thilo Wolf geleitet. (tr)

Foto: BNY Mellon