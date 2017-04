Ken Hsia erzielt mit Investec European Equity Fonds überzeugende Performance

Seit fünf Jahren leitet Ken Hsia den Investec European Equity Fonds und hat dabei positive Resultate erzielt. Die Investoren erhielten seit dem 1. April 2012 eine Wertsteigerung von insgesamt 96,1 Prozent nach Kosten.

Den Vergleichsindex MSCI Europe NR hat der Fondsmanager in dieser Periode um 37,7 Prozent übertroffen. Ebenso bemerkenswert ist die Information Ratio von 1,3, die mit einem Beta von lediglich 0,9 erreicht wurde.

“Wir haben den 4Factor-Investment-Prozess fest etabliert, mit dem wir die stringente Vorgehensweise eines quantitativen Screenings mit den individuellen Stock Picking-Fähigkeiten unseres Teams verknüpfen. Das hat sich für unsere Kunden perfekt ausgezahlt”, freut sich Hsia. Das Universum möglicher Investmentkandidaten wurde auf über 1.000 Titel verdoppelt, und zwar durch die Hinzunahme von Unternehmen aus Großbritannien sowie durch eine Absenkung der Marktkapitalisierungsschwelle.

Starkes Engagement im Vereinigten Königreich

Der damaligen Entscheidung, das Universum auf britische Unternehmen auszuweiten, kommt nun in Zeiten der Brexit-Verhandlungen besondere Bedeutung zu. Immerhin ist aktuell mehr als ein Viertel in Titeln des Vereinigten Königreichs investiert. Die Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Großbritannien sowie deren globale Vernetzungen sind für ihn die zentralen Argumente, um auch weiterhin auf ausgewählte britische Unternehmen zu setzen. “Die Spezialisierung in den einzelnen Volkswirtschaften sowie die Kostenunterschiede sind mächtige Antriebskräfte im globalen Wirtschaftskreislauf. Abschottung und Beschränkungen können diese langfristig nicht stoppen”, sagt Hsia. “Meiner Überzeugung nach gehören immer auch ausgewählte britische Aktiengesellschaften zu einem erfolgreichen Langzeitengagement in europäischen Aktien dazu.”

Vier Faktoren haben sich bewährt

Der promovierte Chemiker mit chinesischen Wurzeln und Hedgefonds-Erfahrung achtet bei seinem Investmentstil auf größtmögliche Flexibilität und fokussiert auf die vier Faktoren, die seiner Meinung nach für ein erfolgreiches Investment von zentraler Bedeutung sind: Gewinnentwicklung, Bewertung, Strategie und Markttechnik. “Jeder dieser vier Faktoren kann schon für sich genommen den Aktienkurs positiv beeinflussen. In einer cleveren Kombination zielen alle vier auf eine langfristige Outperformance“, ist Hsia überzeugt. (tr)

Foto: Investec