Neuer Global Head of Clients bei RobecoSAM

RobecoSAM, das auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmenthaus, hat Marius Dorfmeister zum 1. Januar zum Global Head of Clients und Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Die Berufung erfolgte per Anfang Januar 2017 und vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörde FINMA.

“Ich kenne und schätze die Fähigkeiten von Marius Dorfmeister seit Jahren und bin fest davon überzeugt, dass er bei RobecoSAM Kundenbedürfnisse identifizieren und erfüllen, neue Märkte erschliessen und kommerzielle Ziele erreichen kann. Seine langjährige Management-, Produktions- und Vertriebserfahrung werden wir beim gezielten Weiterentwickeln unserer Kundenbasis sowie der Distributions- und Marketingorganisation einsetzen”, sagt Aris Prepoudis, CEO von RobecoSAM.

“Ich freue mich ausserordentlich, das Unternehmen RobecoSAM und seine Anlagelösungen vertreten zu dürfen. Es gibt eine immer grösser werdende Anzahl sophistizierter Anleger, welche in unterschiedlicher Art und Weise und in verschiedenen Assetklassen finanziell relevante ESG-Faktoren im Portfolio integriert haben möchten. Für dieses Kundenbedürfnis gibt es kaum eine bessere Adresse als RobecoSAM, der Pionier und Leader im Sustainability Investing”, so Marius Dorfmeister, Head of Clients und Geschäftsleitungsmitglied bei RobecoSAM. (fm)

Foto: RobecoSAM