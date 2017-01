Neuer Webservice von Netfonds und Bankhaus Metzler

Die Netfonds Gruppe vereinfacht Geschäftsprozesse über ihre Beraterplattform AdWorks. Der Hamburger Dienstleister und das Frankfurter Bankhaus Metzler haben dazu ihre technischen Systeme über Schnittstellen miteinander verknüpft.

Im Ergebnis wurden Geschäftsprozesse für alle Beteiligten deutlich vereinfacht. Über einen Webservice erhalten Netfonds-Partner indes die komfortable Option der digitalen Antrags- und Orderdatenübermittlung direkt an die Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange.

Mittels des neuen Onlineservices ist es Netfonds-Partnern künftig über die Beraterplattform AdWorks möglich, den Depoteröffnungsantrag sowie Transaktionsaufträge für die Fondsplattform Metzler Fund Xchange zu erstellen und somit vom Rundum-Service-Angebot für Fondsanlagen aus dem Hause des unabhängigen Bankhauses Metzlers zu profitieren.

Automatisierte Datenübertragung

Zweckmäßig werden hierbei die Daten nach einmaliger Eingabe in AdWorks automatisiert in das System der Depotbank Metzler übertragen. Zudem werden die Angaben zeitgleich in beiden Systemen gespeichert. Weiterhin lassen sich Beratungsprotokollierungen effizient wie rechtssicher aus dem Netfonds-System erstellen und ebenfalls elektronisch sichern. Mit wenigen Klicks werden somit zentrale Daten des Beratungsprozesses kurzerhand in die Transaktionsaufträge übergeben.

“Kompletter Beratungsprozess aus einer Hand”

“Mit der Neuerung setzen wir gelungen den digitalen Webservice mit dem Bankhaus Metzler um. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr darüber, dass wir die Zusammenarbeit mit Metzler, als namhafte und älteste deutsche Privatbank, durch dieses neue Projekt intensivieren. Hierdurch profitieren Netfonds-Partner einerseits vom lukrativen Angebot der Metzler Depotbank. Des Weiteren erhalten insbesondere diejenigen Vermittler, die bereits intensiv die Metzler Fund Xchange Plattformen einsetzen, den kompletten Beratungsprozess wirkungsvoll aus einer Hand angeboten. Einmal mehr geht es uns darum, die Arbeit unserer Partner soweit wie möglich zu vereinfachen, sodass diese auch künftig mit voller Energie ihren Fokus auf das Beratungsgeschäft legen können”, sagt Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG. (fm)

Foto: Angela Pfeiffer