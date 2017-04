Die populärste Goldmünze der Welt wird 50 Jahre alt

Ein Investment in Gold bietet außerordentlich viele Vorteile. Dies gilt besonders für Objekte, die als offizielles Zahlungsmittel von einer Notenbank herausgegeben werden. Gastkommentar von Thomas Buckard, Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gold hat einen ganz besonderen Charme. Es ist physisch greifbar, es ist erlebbar, und damit – zumindest theoretisch – unmittelbar als Tauschmittel geeignet. Erst recht, wenn es als Münze oder offizielles Zahlungsmittel von einer Notenbank herausgegeben wird.

Am 3. Juli 1967 brachte die South African Mint Company in Pretoria mit dem 1-oz-Krügerrand die wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Goldanlagemünze der Welt heraus. Der legendäre, 32,77 Millimeter mal 2,84 Millimeter große Krügerrand enthält eine volle Unze Feingold (rund 31,103 Gramm) sowie zusätzlich rund 2,83 Gramm Kupfer (22 Karat Legierung – 916,6/1000 mit 1/12 Kupferanteil). Dieser Beimischung verdankt die Anlagemünze ihren kräftigen Rotton und eine deutlich höhere Härte als empfindliches Feingold.

Neue Stückelungen werden eingeführt

Die Vorderseite des großen Krügerrands zeigt bis heute unverändert ein Porträt von Paul Kruger. Er war von 1882 bis 1902 Präsident der Südafrikanischen Republik und Gründer des Krüger-Nationalparks. Die häufiger abgebildete Rückseite zeigt das südafrikanische Nationaltier, den Springbock. Der Krügerrand erreichte schnell eine erhebliche Marktdominanz. Begünstigt wurde der Aufstieg vielleicht auch, weil der bis dahin durch die USA bei 35 US-Dollar/Unze eingefrorene Goldpreis wieder frei gehandelt wurde. Die Stückelungen unterhalb einer Unze wurden 1980 eingeführt, im Jubiläumsjahr 2017 kommen weitere Stückelungen hinzu.

Obwohl er eine Münze ist, trägt der Krügerrand keinen Nennwert. Damit unterscheidet er sich vom kanadischen Maple Leaf, den Königin Elisabeth II und ein Ahornblatt zieren. Der Maple Leaf stellt seit 1979 für Münzsammler und Goldanleger eine Alternative dar, zumal er einen noch höheren Goldgehalt aufweist. Für Krügerrand und Maple Leaf wird der Wert täglich von offizieller Seite entsprechend dem Gold-Marktpreis festgesetzt.

Anlage Mehrwertsteuerfrei

Aufgrund seines Alters wurde zunächst der Klassiker aus Südafrika zum Synonym für moderne Anlagemünzen, zumal er unkompliziert erworben werden konnte. Die Beliebtheit von Krügerrand und Maple Leaf beruht auch auf sehr praktischen Gründen. Zum einen dem mit etwa fünf Prozent verhältnismäßig geringen Aufpreis auf den an den Edelmetallbörsen festgelegten Kassakurs. Zum anderen, weil beide Münzen als Anlagegold ebenso wie Goldbarren in der Schweiz und den Ländern der EU von der Mehrwertsteuer befreit sind.

Wenn Edelmetall als Anlage und Krisenabsicherung im Vordergrund steht, sind Münzen wie Maple Leaf oder Gold-Krügerrand gut geeignet, das Depot angemessen abzurunden. Ein weiterer Vorteil: Die Zinsen sind aktuell so niedrig, dass die Anleger bei Gold wenig Gefahr laufen, auf Erträge aus anderen Anlagen verzichten.

Thomas Buckard ist Vorstand der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal

Foto: Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG